Виталий Мутко: "Судейство – фактор, определяющий лицо футбола"

Сегодня, 1 ноября, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко провел рабочую встречу с арбитрами РФПЛ в рамках традиционного учебно-тренировочного судейского семинара, который проходит 1 и 2 ноября в Кратово, информирует официальный сайт РФС. На встрече также присутствовали член Судейского комитета УЕФА, руководитель судейского комитета РФС Николай Левников, президент РФПЛ Сергей Прядкин, руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, генеральный директор РФС Александр Алаев и руководитель Департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

Мутко поприветствовал собравшихся арбитров, отметил высокую степень их вовлеченности в футбол.

– Судейство – фактор, определяющий лицо футбола. Вы являетесь полноправными участники футбольного процесса, – отметил глава РФС. – Очень хочется, чтобы у клубов к вам было как можно меньше вопросов. Чтобы была полная уверенность в вашей высокой квалификации. Не должно быть предвзятости и двойных стандартов.



Нужны основательные перемены, нам предстоит серьезная работа. При этом мы пойдем не революционным путем, а эволюционным.



Работайте спокойно, а мы будем оказывать вам всяческую поддержку. Вас же прошу также саморегулировать некоторые процессы, чтобы повышать имидж вашей профессии. Если даже кто-то один рушит свой имидж, он наносит урон и всему судейскому корпусу, и всему российскому футболу.



Также призываю вас идти в ногу со временем. Мы должны соответствовать мировым стандартам, использовать все технологические новинки, четко знать о всех изменениях в правилах, быть в курсе всех тенденций.

Учебно-тренировочный семинар с участием главных арбитров и ассистентов РФПЛ традиционно проходит в Кратово и входит в календарный план РФС. В рамках двухдневного мероприятия пройдут теоретические занятия, а также две тренировки. Теоретические занятия построены на разборах интересных дискуссионных моментов матчей. Одна из главных задач участников семинара – добиваться единой интерпретации, трактовки различных игровых эпизодов.

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