Виталий Мутко: "Структура департамента судейства РФС будет видоизменена"

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко заявил, что структура управления департамента судейства и инспектирования РФС будет видоизменена. Ранее глава департамента Валентин Иванов подал в отставку.

– В понедельник исполняющим обязанности главы департамента судейства будет назначен Алексей Николаев, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – И затем мы оценим структуру управления департаментом, она будет видоизменена. Посоветуемся, как сделать лучше. Ситуация рабочая, спокойная.