12:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Структура департамента судейства РФС будет видоизменена"

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Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко заявил, что структура управления департамента судейства и инспектирования РФС будет видоизменена. Ранее глава департамента Валентин Иванов подал в отставку.

– В понедельник исполняющим обязанности главы департамента судейства будет назначен Алексей Николаев, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – И затем мы оценим структуру управления департаментом, она будет видоизменена. Посоветуемся, как сделать лучше. Ситуация рабочая, спокойная.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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yspesh4

"... будет видоизменена..." /// Оруэлл форева, новояз. Это в смысле, будет видимость изменений? Доколе?

12:54

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