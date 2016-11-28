Виталий Мутко: "Спартак" сегодня в порядке, но "Зенит" еще своего слова не сказал"

Президент РФС и вице-премьер правительства Виталий Мутко отметил, что вся борьба в чемпионате России еще впереди. По словам руководителя, "Зенит" еще своего слова не сказал, однако "Спартак" в полном порядке.

– У нас получается, что мы не можем подводить (итоги первого круга), у нас еще игры, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Климат, погода – надо думать об этом. Чемпионат интересный, думаю, впереди еще вся борьба. Мы видим, что у нас есть явные лидеры в футболе. Подтверждают класс те команды, которые играют в Европе, и "Спартак" сегодня в порядке, он добавил. Это хорошо, повышает конкуренцию и зрительский интерес. "Зенит", думаю, еще своего слова не сказал, команда мощно укомплектована.

"Краснодар" на хорошем уровне, думаю, как и ЦСКА, несмотря на не такую длинную скамейку, но мы видим по играм, что очень неплохо готова команда, просто, может быть, ресурса немножко не хватает человеческого. "Ростов" доказывает, что неслучайно были победы в прошлом году. Чемпионат очень интересный, надеюсь, что такой же второй круг будет.