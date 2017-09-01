Виталий Мутко: "Спартак" поздно стал заниматься трансферами"

Президент РФС Виталий Мутко оценил работу российских клубов на трансферном рынке минувшим летом. По его словам, чемпион страны "Спартак" поздно начал кампанию.

– Очень разумную и спокойную политику провел "Ростов", теперь главное, чтобы у них экономическая основа была более или менее хорошей, мы заинтересованы в этом клубе, в городе пройдет чемпионат мира, будет новый стадион, – цитирует ТАСС Мутко. – Собралось очень много ребят, которые, по мне, недооценены и еще могут сказать свое слово в футболе. "Рубин" сделал ставку на игроков, которым доверяет Курбан Бекиевич, это тоже понятно.

"Зенит" – серьезный клуб с хорошими экономическими возможностями. Посмотрим, как эти ребята реализуют свой потенциал, очень многие из них играют в сборной, и мы, конечно, заинтересованы, чтобы перед чемпионатом мира они имели игровую практику. "Спартак" сложно оценивать, но мне кажется, они поздно начали этим заниматься, этим надо было заниматься не в последнюю неделю.

ЦСКА всегда вел разумную селекционную политику, опираясь на свои финансовые возможности. Но если посмотреть таблицу за последние десять лет, они всегда были и остаются одним из лидеров чемпионата и поставщиком игроков в сборную. Разные бывают времена у клубов, "Монако" вообще покупает игроков за несколько миллионов, а потом за сто продает, думаю, и у сегодняшнего ЦСКА потенциал достаточно высокий.