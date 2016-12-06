Виталий Мутко: "Слуцкий в ближайшее время объявит о своих планах после ухода из ЦСКА"

Вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики, президент РФС Виталий Мутко заявил, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в ближайшее время объявит о дальнейших планах. Сегодня армейский клуб объявил об уходе наставника после гостевой игры группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".
- Это выбор самого Леонида Викторовича, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Бывает, тренеры в карьере несколько меняют свой жизненный путь. Я знаю, что в ближайшее время он свои планы расскажет, и будет понятно, что он хочет "подсобрать" свои знания, опыт, хочет получить какой-то другой вызов.
karlikf1
Сейчас все будем ждать, когда нам Лёня-космонавт объявит о том, что ничего он объявлять не собирается, а будет просто лежать пока и отдыхать.
23:58 6 декабря
half back
хохоо! Вторая серия пельмень и сборная.
23:43 6 декабря
NF
Ну куда же без Мутко, без его веского слова...
23:19 6 декабря
novic
Кому объявит, Мутке?
23:11 6 декабря