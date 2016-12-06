Виталий Мутко: "Слуцкий в ближайшее время объявит о своих планах после ухода из ЦСКА"

Вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики, президент РФС Виталий Мутко заявил, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в ближайшее время объявит о дальнейших планах. Сегодня армейский клуб объявил об уходе наставника после гостевой игры группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

- Это выбор самого Леонида Викторовича, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Бывает, тренеры в карьере несколько меняют свой жизненный путь. Я знаю, что в ближайшее время он свои планы расскажет, и будет понятно, что он хочет "подсобрать" свои знания, опыт, хочет получить какой-то другой вызов.

Слуцкий уходит из ЦСКА. Live!