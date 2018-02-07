Виталий Мутко: "Шатов еще не реализовал себя в футболе, его переход в "Краснодар" радует"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что полузащитник Олег Шатов еще не реализовал себя в футболе. По его словам, россиянину необходима практика, поэтому его переход из "Зенита" в "Краснодар" радует.

- И Шатов, и Артем Дзюба в расширенном списке игроков сборной России, это интересные игроки, - цитирует ТАСС Мутко. - Олег играл на высоком уровне, но сейчас главное, чтобы у него была практика. К сожалению, у нас порой бывает, что футболист получил контракт и довольствуется вопросом получения денег. Здесь же надо играть, я считаю, что Олег еще не реализовал себя в футболе, "Краснодар" - прекрасный клуб, с конкуренцией в средней линии.

Для нас хорошо, чтобы парни играли, для этого мы строим всю политику Российского футбольного союза: защищаем наших доморощенных игроков, россиян, защищаем свой рынок. Конечно, они должны выдерживать конкурентную среду среди российских игроков, это их задача.

Сможет ли он вернуться на свой уровень к чемпионату мира? Это отличный игрок, так что, почему бы и нет? Вообще в российском футболе в средней линии очень много хороших ребят: Алексей и Антон Миранчуки, Александр Головин, Алан Дзагоев. Если Шатов усилит конкуренцию, мы будет только рады.