Виталий Мутко: "Сезон в чемпионате России был захватывающим"

Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Виталий Мутко подвел итоги сезона-2017/18 в чемпионате России.

"Надо всех поздравить с окончанием сезона, он был очень интересным, захватывающим, держал до последнего тура в напряжении, очень здорово, - цитирует Мутко ТАСС. - Новые стадионы, особенно в последние несколько туров. Это добавило настроя, шарма, вернулся казанский "Рубин" на свою арену, это было достойно. Это был красивый, захватывающий футбол с полными стадионами. Последний тур был просто роскошным, поздравляю команды и болельщиков. Теперь нас ждет праздник футбола, чемпионат мира. Нужно все это закрепить, чтобы была стабильная работа клубов, с болельщиками в том числе.

Чемпионом России стал "Локомотив". Второе место занял ЦСКА, третьим стал "Спартак". Далее расположились "Краснодар", "Зенит" и "Уфа". Вылетели из премьер-лиги "Тосно" и "СКА-Хабаровск". "Анжи" и "Амкар" сыграют в стыковых матчах.

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