Виталий Мутко: "Сарсания был добрым и порядочным человеком"

Вице-премьер, президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания, ушедший из жизни в субботу, был умным, добрым и порядочным человеком. Сарсания скоропостижно скончался на 50-м году жизни, причиной его смерти стал тромб.

– Это глубокий шок для меня. Очень неожиданно пришла эта печальная новость, – приводит ТАСС слова Мутко. – Я всегда знал Константина Сергеевича как умного, доброго, порядочного, глубоко профессионального человека. Хотел бы выразить соболезнования его родным и близким, футбольному клубу и вообще нашему футболу в целом.

Скончался Константин Сарсания