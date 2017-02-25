Виталий Мутко: "Самый впечатляющий трансфер зимы - переход Могилевца в "Ростов"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что переход полузащитника Павла Могилевца из "Зенита" в "Ростов" стал самым впечатляющим в зимний трансферный период в России. По его словам, этот трансфер позволит молодому игроку получать практику.

– Понятно, что у наших клубов экономических проблем достаточно, каждый клуб решает какие-то локальные задачи. В целом, я думаю, что клубы сами подведут итоги трансферной кампании. Какой переход на меня произвел впечатление? Могилевец в "Ростов", – цитирует ТАСС Мутко. – Я хочу, чтобы российские парни играли, а не сидели на скамейке. Хорошо, что у Миранчука какая-то ясность до лета появилась. Хорошо, что молодые ребята получают шанс в более серьезных клубах, эти трансферы наиболее интересные.