Виталий Мутко: "Ростов" должен стать могучим клубом"

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что стадион к чемпионату 2018 года в Саранске не будет взят на баланс федерального уровня. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

– Что касается стадионов, Минспорт РФ будет управлять ими вплоть до чемпионата мира, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – После чемпионата мира сделаем бизнес-модель управления по каждому стадиону. То есть дадим полноценную концепцию, как он должен управляться. И якорной организацией по эксплуатации должен быть клуб.

"Ростов" должен стать таким могучим клубом. Мы сделаем все, чтобы туда (на стадион) переехал клуб. Три года мы раскручивали стадион в Казани, чтобы каждый квадратный метр использовался. Но то, что хочет Мордовия, на баланс федерального уровня мы стадион брать не будем.