Виталий Мутко: "Российские арбитры должны судить в единой манере"

Президент РФС Виталий Мутко считает, что российские арбитры должны судить в одинаковой манере. Он добавил, что во всем должен разобраться судейский комитет.

– Опять возникают вопросы по судейству. В частности, ЦСКА – "Зенит", тренеры высказали недовольство.

– Есть судейский комитет, давайте дадим им полномочия в системе, подходе, отборе, оценок судей. Давайте им дадим время.

– Какой срок вы им отводите, чтобы они наладили эту систему?

– Мы сейчас определили список, четверо уже не прошли, не сдали экзамены. Судейством и людьми никто не занимался, сейчас будет некий подход к тому, как люди будут попадать в этот список, какие у них знания, какие требования должны быть к ним. Работа только начинается. Люди работают всего четыре месяца.

– Лично у вас не вызывает судейство Егорова?

– Ни то, чтобы судейство Егорова, сегодня на исполкоме правильно говорили – должна быть единая трактовка. Идет игра "Краснодар" – "Спартак" – мы в одной манере судим, а ЦСКА "Зенит" – в другой. Надо выбрать единый подход. Но я думаю, что все наладится, нужно время (Андрей МУРНИК)