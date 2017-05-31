22:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "РФПЛ решит судьбу членства Метшина в исполкоме РФС"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко отметил, что будущее в исполкоме Российского футбольного союза мэра Казани и бывшего президента "Рубина" Ильсура Метшина определит Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ). Метшин покинул пост президента казанского клуба 31 мая.

– Метшин вошел в исполком как представитель профессионального футбола, поэтому все решит лига, – цитирует ТАСС Мутко. – Если она решит выдвинуть в исполком кого-то другого, то это будет ее право. Это ее портфель, ей определяться.

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http://tass.ru/sport/4298586

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