15:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "РФПЛ не обращалась в РФС по поводу введения видеоповторов"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что РФПЛ не делала запросов по поводу использования в матчах турнира видеоповторов. Ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин в интервью "СЭ" подчеркнул, что в следующем сезоне у клубов может появиться возможность просмотра видеоповторов спорных моментов по ходу матча.

- Для того, чтобы их использовать, нужно получить право на эксперимент, - цитирует ТАСС Мутко. - К нам лига с такой просьбой не обращалась. Если лига готова на этот эксперимент, мы можем обратиться в ФИФА, посмотрим, поддержат ли они нас, потому что страны, в которых эксперимент будет проводиться, уже определены.

Когда мы это обсуждали на исполкоме ФИФА, был целый ряд вопросов по использованию повторов. Мы в футбол играем по правилам ФИФА и не имеем права их менять.

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