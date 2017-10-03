Виталий Мутко: "Путин дал ряд рекомендаций по защите интересов российских футболистов"

Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил о том, что Президент России Владимир Путин дал ряд рекомендаций по защите интересов российских футболистов. Согласно регламенту, в матчах премьер-лиги в составе одной команды на поле одновременно могут находиться максимум шесть легионеров.

Ранее на заседании совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте РФ, на котором обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира-2018, Путин заметил, что в "Зените" в одном из матчей Лиги Европы играло "восемь человек иностранцев, два гражданина России и один вратарь", вот и "истинно русская игра".

– Когда Фурсенко выступал, он (Путин. – Прим. "СЭ") начал у меня спрашивать: какой лимит у вас, как вы защищаете своих игроков. Позиция такая, чтобы мы защищали своих доморощенных игроков, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Вы всегда найдете более готового игрока, и ваш молодой игрок не получит шанс. Но я ему объяснил, что в Лиге чемпионов и Лиге Европы свой регламент, на который мы не можем влиять. Ряд рекомендаций он (Путин. – Прим. "СЭ") нам дал, но я пока их озвучивать не буду.

Мы первый шаг сделали: ввели ограничение на привлечение – защитили своих игроков. Вы видите, у нас братья Миранчуки, Головин – появляются молодые игроки. Поверьте мне и не слушайте никого, кто что-то рассказывает – их бы (молодых. – Прим. "СЭ") не было.