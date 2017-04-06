Виталий Мутко: "Потолок зарплат для молодежи может быть частью стратегии развития футбола"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что введение потолка зарплат для молодых футболистов может стать частью плана по реализации стратегии развития российского футбола до 2030 года. В марте 2016 года генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов заявил, что потолок заработных плат в РФПЛ не был одобрен исполкомом РФС, так как в противном случае ведущие игроки предпочли бы выйти из-под юрисдикции отечественной федерации и перейти в другой чемпионат.

– Как одно из направлений (реализации стратегии) может быть потолок зарплат для молодых игроков, – цитирует "Р-Спорт" Мутко.