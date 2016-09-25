18:28 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Посмотрел два матча РФПЛ. Что-то нулевую отметку не увидел"

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Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко остался доволен качеством футбола в стартовых матчах восьмого тура чемпионата России. Накануне ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1), а "Ростов" обыграл "Локомотив" (1:0). 

- Мы себя все принижаем, говорим, что близки к нулю, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Я вчера два матча посмотрел чемпионата России по футболу, и что-то я нулевую отметку не увидел. ЦСКА и "Краснодар" играли очень качественно, и "Ростов" так играл с "Локомотивом". На трибунах было много болельщиков. Атмосфера была хорошей и футбол неплохой. Нам спокойно надо двигаться вперед – вот и все.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160925/1097098566.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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sinel

samchk58 А ГОЛ ПОЛОЗА?

18:39 26 сентября

miaitalia

ALEX, а Вы что ПРЯМ УДИВЛЕНЫ , что ничего общего с уровнем АПЛ ? ))) Действительно , какой ужас , что ничего общего не нашлось в Ростове и матче в Лондоне!!!!. ... Уровень жизни один, инфраструктура одна, наконец ОРГАНИЗАЦИЯ с ФИНАНСАМИ одна - а качество футбола - трындец - ОТЛИЧАЕЦЦЦЦЦАААА! ВОТ УЖ я тоже прям диву дался!

22:15 25 сентября

ALEX Spartacus

особенно на фоне двух матчей английской премьер -лиги, показанных на матч-тв)))

20:09 25 сентября

samchk58

класс! это глава рфс!?кроме гола Смолова, в этих двух матчах ничего не было

19:37 25 сентября

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