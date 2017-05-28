Виталий Мутко: "После наводнения у "СКА-Хабаровск" хороший стадион"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что выход "СКА-Хабаровск" в премьер-лигу может дать импульс для развития футбола на Дальнем Востоке. По его словам, у клуба хорошая арена после наводнения, которое было в 2013 году. Тогда полностью было затоплено поле стадиона имени Ленина, который после этого подвергся масштабной реконструкции.

- Главное, что все прошло в честной спортивной борьбе, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Никакие факторы не повлияли на итоги. "СКА-Хабаровск" - сильная организованная команда. Надеюсь, это даст импульс развитию футбола на Дальнем Востоке. Тулу мы знаем. Это футбольный город. Там есть видение, как развивать футбол. Думаю, и у "Енисея" впереди хорошее будущее. Рад за Андрея Тихонова, что у него так быстро получилось создать команду.

В Хабаровске нужно оценить качество газона. Комиссия приедет туда, посмотрит. А так, там после наводнения стадион хороший. По 10 тысяч человек ходили на последние матчи.