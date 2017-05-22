Виталий Мутко: "Почему пригласил Будогосского? Он честный и объективный человек"

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги исполкома организации и объяснил, почему он пригласил Андрея Будогосского на должность главы департамента судейства и инспектирования. По его словам, никакой предвзятости к командам со стороны судей нет, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Почему я пригласил Будогосского? Потому что знаю, что он честный человек и объективный. Его подход и методики должны сработать, - отметил Мутко. - А всем командам желаю смотреть на себя. Никакой предвзятости по отношениям к ним тут нет. Мы хотим, чтобы футбол был объективным, и все для этого делаем. И тогда люди будут на него ходить.