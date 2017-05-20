Виталий Мутко: "Оценивать работу российских арбитров может эксперт из Германии"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что союз готов пригласить представителя Немецкого футбольного союза, который будет давать оценку работе арбитров. В завершающемся чемпионате России был ряд неоднозначных и резонансных судейских решений.

– Контрольно-квалификационная комиссия не будет под департаментом судейства, потому что возникает конфликт интересов, – приводит ТАСС слова Мутко. – Нам нужно будет иметь некую независимую группу, которая будет оценивать судей. Возможно, пригласим представителя из Немецкого футбольного союза, чтобы был объективный взгляд.

После десяти лет работы у судей будет все – страховка, пенсия по три тысячи долларов. Теперь судья получает базовую зарплату 30 тысяч рублей, 65 тысяч базовая ставка за матч. Если по итогам комиссии получил оценку "отлично", то получил еще столько же, если нет оценки, то остался без бонусов.