Виталий Мутко - об использовании системы ВАР "Краснодаром": "В декабре это невозможно сделать!"

Глава РФС Виталий Мутко в интервью "СЭ" заявил, что использование системы ВАР "Краснодаром" не является инициативой владельца команды Сергея Галицкого. Также руководитель отметил, что еще ряд клубов выступили в поддержку введения видеоповторов.

– На чемпионате мира ФИФА соберет видеоарбитров в Москве, откуда они будут следить за матчами во всех городах. "Краснодар" собирается начать эксперимент с этой системой уже в декабре. Как относитесь к инициативе Сергея Галицкого?

– Это не инициатива краснодарского клуба, – сказал Мутко. – Такое станет возможно, когда РФС и РФПЛ подпишут соглашение с ФИФА, которая определит лицензированного поставщика. Дальше мы обучим арбитров. Это непростая тема. В декабре это невозможно сделать! К тому же было бы абсурдно иметь систему лишь на одном стадионе. Мы работаем над решением этого вопроса – в ближайшее время должны подписать договор с ФИФА. "Краснодар" действительно приобрел систему, в поддержку введения ВАР выступили "Зенит", "Спартак" и "Рубин". Хочется, чтобы ВАР появились на всех аренах, тогда можно будет говорить о полноценном эксперименте в премьер-лиге. На днях президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что следует внедрять систему более ускоренными темпами, поскольку опыт на Кубке конфедераций признан положительным. Будем информировать болельщиков о ходе этого процесса. (Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью Виталия Мутко