14:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Нужно принимать жесткие решения в отношении переносов матчей в другие города"

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Глава РФС Виталий Мутко считает, что нужно бороться с переносами матчей чемпионата России, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Сегодня стало известно, что очередная домашняя игра "Томи" – с "Амкаром" – перенесена в Пермь.

– Мы как раз говорили при обсуждении стратегии, что будем принимать жесткие решения, - отметил Мутко. - Когда "Локомотив" играет с "Крыльями" в "Уфе", и там 1500 зрителей на трибунах... Это не уровень премьер-лиги! Надо с этим разбираться. Вопросы с переносами должны решаться. И если надо дать лиге полномочия, мы их дадим. Если клуб не выполнил обязательства и не подготовил стадион, то не он должен бегать и назначать место проведения. У лиги должны быть полномочия, чтобы в качестве наказания назначить игру в гостях, и не будет это считаться выездом. А то одни вкладывают силы для подготовки инфраструктуры, а другие... Если не можете, давайте, мы вам поможем с искусственными полями и подогревом. Климатические условия в Уфе и Самаре почти одинаковы. Одни готовы, а другие – нет. Несерьезно все это.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Нужно бороться с переносами и пиндосами.

15:21

Верю в Крылья

Уж не тебе ли штраф платить.......

15:09

shpasic

ещё можно сказать сначала, чтобы строили манежи, а потом запретить в них играть)

14:17

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