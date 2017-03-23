Виталий Мутко: "Нужно обсудить, какую роль мы отводим судейству, какую - календарю"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что существует необходимость обсудить составление календаря матчей чемпионата России, а также уровень судейства, который нужно поднимать. По словам президента РФС, ситуация, когда критике подвергается календарь, не является нормальной.

- Нужно сесть всем за круглый стол, обсудить, какую роль мы отводим судейству, какую - календарю, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Это парадоксальная ситуация: сами принимаем календарь и сами критикуем. Все нервничают: руководители, судейство, болельщики... Мы по хартии судейской, которую подписал РФС, должны гарантировать качественное, независимое, объективное судейство. Мы только начали действовать - только пять месяцев как произвели изменения. Поддаваться на провокации мы не будем.

Мы несколько потеряли в судействе. У нас нет некоего имиджа судей. Он сегодня судит так, а завтра - по-другому. Коллина судил четко и всегда одинаково. Помню прежний судейский корпус - Егорова, к примеру, - он судил всегда одинаково. Валентин Иванов был... Нужно, чтобы сейчас было таких 5 - 10 топовых судей. Система подготовки у нас была разрушена. Сейчас будем все это восстанавливать.