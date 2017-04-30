Виталий Мутко: "Не назвал бы судейские ошибки скандальными"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко считает проблему судейства в российском футболе надуманной. По его словам, команды должны искать причины неудач в себе.

- Есть специализированный департамент, комиссия, каждый сюжет рассматривается отдельно, - сказал Мутко. - Я бы не называл происходящее судейскими скандалами. Это большое преувеличение. Это философия спорта. До конца осталось пять туров, проиграла команда - газон виноват или судья. Мы забываем, что игра длится 90 минут, забываем, что не попадаем с метра в пустые ворота - все забываем и начинаем обвинять. Смотрел "Ростов" - "Спартак" - никакой судья не может помешать, если вы настроены лучше, если тактика выбрана правильно.

- Но ведь нельзя отрицать, что ошибки есть.

- Есть ошибки. Судьи - живые люди. Сейчас век высоких технологий, больших экранов, поэтому настало время вводить технические средства в том числе и в футбол. Мы обратились в ФИФА, если они нам разрешат хотя бы на четырех стадионах Кубка конфедераций, где будет эта система поставлена, ее оставить и поработать с ней в РФПЛ. Мы ведь не смотрим матч глазами судьи, смотрим с экрана телевидения. И выносим оценку, имея 88 повторов, а у судьи такого шанса нет. Вот одну тут игру смотрел - специально не буду ее называть - когда был назначен пенальти. Пригласил знающих людей, спрашиваю: "Почему считаете, что судья прав?" И они мне показывают видео камеры из-за ворот. Разве так можно оценивать арбитра? Нужно ведь понимать, правильную ли он позицию занял, понимать, исходя из чего он принимал решения. (Мария МАРКОВА)