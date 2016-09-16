Виталий Мутко: "Не исключено, что РФС уберет лимит легионеров на поле, но оставит лимит на заявку"

Президент РФС Виталий Мутко не исключает внесения изменений в лимит на легионеров в российском футболе со следующего сезона. Глава организации отметил, что необходимость в лимите отпадет, когда в стране будет создана нормальная система подготовки игроков.

– Лимит на легионеров – это один из элементов развития футбола в стране, – цитирует "Бизнес Online" Мутко. – Он не нужен будет, когда мы создадим нормальную систему подготовки игроков. Если мы сейчас его отменим, то это ничего даст. Со следующего сезона мы планируем ряд изменений – в частности, по защите доморощенных игроков. Не исключено, что уберем лимит на поле, но оставим лимит на заявку.