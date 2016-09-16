13:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Не исключено, что РФС уберет лимит легионеров на поле, но оставит лимит на заявку"

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Президент РФС Виталий Мутко не исключает внесения изменений в лимит на легионеров в российском футболе со следующего сезона. Глава организации отметил, что необходимость в лимите отпадет, когда в стране будет создана нормальная система подготовки игроков.

– Лимит на легионеров – это один из элементов развития футбола в стране, – цитирует "Бизнес Online" Мутко. – Он не нужен будет, когда мы создадим нормальную систему подготовки игроков. Если мы сейчас его отменим, то это ничего даст. Со следующего сезона мы планируем ряд изменений – в частности, по защите доморощенных игроков. Не исключено, что уберем лимит на поле, но оставим лимит на заявку.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/article/172085

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Гаттузо крут!!!!

Бла-бла перед выборами преза РФС.

13:59

shpasic

сколько времени прошло, а они до сих пор не создали нормальной системы подготовки игроков, только завтраками кормят.

13:53

баламошка

Потихонечку на попятную пополз, скользкий ужик.

13:52

честный человечишко

Вопрекуша, и много Спартаков на пьедестале?..

13:52

честный человечишко

Продавили. Похвально...

13:49

vdevyatky

Лимит на поле, но оставим лимит на заявку - на сегодня это самое правильное решение. Принимали бы не со следующего сезона, а в зимнем перерыве, до дозаявок.

13:46

Вопреки

Вот как приходится юлить перед выборами в РФС, выбивая козыри у гинеровского протеже Газая... Противно уже от этих шараханий лишь в интересах сохранения собственного сидалища... А кто же будет думать о футболе российском, вместо подковерных боданий и словоблудий о честном футболе ? Отменить, но оставить в заявке - и что это меняет продавливаемый Гинером безлимитный вариант состава на поле ? И это при том, что арбитры и так за уши откровенно тащат цсковских, питерских и спартаковских на пьедестал, убивая региональные команды. Позорники

13:41

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