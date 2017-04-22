Виталий Мутко: "Не должен Павлюченко набрасываться на судью"

Президент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что нападающий "Урала" Роман Павлюченко не должен позволять себе такое поведение по отношению к арбитрам. Форвард был недоволен решением арбитра матча 24-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2) Алексея Еськова, который показал вторую желтую карточку Эрику Бикфалви. Павлюченко также был удален с поля за агрессию в адрес судьи.

– Не должен Павлюченко так себя вести, он топовый игрок, футболист с таким опытом. Он не должен набрасываться на судью, тем более знает, что арбитр никогда решение не отменит – не было еще таких прецедентов. Так себя вести не надо, – цитирует "Р-Спорт" Мутко.

"СЭ" вел трансляцию матча "Зенит" – "Урал"