Виталий Мутко: "Не должен Павлюченко набрасываться на судью"

Президент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что нападающий "Урала" Роман Павлюченко не должен позволять себе такое поведение по отношению к арбитрам. Форвард был недоволен решением арбитра матча 24-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2) Алексея Еськова, который показал вторую желтую карточку Эрику Бикфалви. Павлюченко также был удален с поля за агрессию в адрес судьи.
– Не должен Павлюченко так себя вести, он топовый игрок, футболист с таким опытом. Он не должен набрасываться на судью, тем более знает, что арбитр никогда решение не отменит – не было еще таких прецедентов. Так себя вести не надо, – цитирует "Р-Спорт" Мутко.
"СЭ" вел трансляцию матча "Зенит" – "Урал"
Platinum1991
Виталий Мутко! А должен ли был Еськов так СКАНДАЛЬНО судить??? Почему вы об этом не спрашиваете? А сколько можно терпеть этот судейский ПРОИЗВОЛ? Поставьте себя на место Павлюченко! Вы точно так же выразили бы своё НЕГАТИВНОЕ и НЕСПРАВЕДЛИВОЕ отношение на решение арбитра Еськова! Это судейство перечеркнуло все стремления команды Урал на справедливость на футбольном поле! В первом матче "Зенита" на новом стадионе произошел, не имеющий прецедентов в российской истории футбола, случай. Впервые, за 25 лет проведения чемпионатов России по футболу, одна из команд завершала встречу без трёх удаленных игроков. Московский арбитр Алексей Еськов вписал своё ПОЗОРНОЕ имя в историю российского ПОЗОРНОГО судейства, изгнав с поля сразу трёх футболистов "Урала" – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Скандальный арбитр Еськов стал "рекордсменом", а соавторами рекорда горе-рекордсмена стали Будогосский, Бутенко, Баскаков. Именно по их вине Еськов установил этот скандальный судейский рекорд! Арбитр Еськов оскандалился по полной судейской программе Будогосского, который на каждом углу КРИЧАЛ, что его программа развития российского судейства - "САМАЯ прогрессивная и лучшая в Мире"! Тихий ужас, что творится с российским судейством! Вы только посмотрите как судил Еськов в матче Зенит - Урал! Это ТИХИЙ ужас и судейский БЕСПРЕДЕЛ!!! = Вот вам судейство Будогосского. Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, Бутенко, Баскакова - приводит к таким судейским СКАНДАЛАМ!!! Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства! Будогосский полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!! Еськова надо отстранять до конца сезона и понизить категорию, а то и совсем отлучить от судейства.
21:12
Green42
Ну наверное подразумевается, что и судья должен вести себя как профессионал, а не как Еськов.
21:11
vatnik
надо вешать диктофоны на всех игроков, потом прослушивать кто что там кому сказал
21:10
biggp1
мутко то судью не видит,то видит.. странные у на чиновники
20:59