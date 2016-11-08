Виталий Мутко: "Нам нет пока смысла принимать участие в эксперименте с видеоповторами"

Глава РФС Виталий Мутко в интервью программе "Свисток" на канале "Наш футбол" подчеркнул, что России пока нет смысла участвовать в эксперименте ФИФА с видеоповторами. При этом, по словам Мутко, система фиксации гола, которая будет использоваться на Кубке конфедераций, может применяться в нашем футболе и в дальнейшем.

– За последние годы сделано много в области судейства, но, в то же время, в последнее время мы остановились, – подчеркнул Мутко. – В последнее время не было четких критериев работы, прозрачной системы оценки арбитража, рейтингов, системы апеллирования судей, если они не согласны с какими-то оценками. Много вопросов, по которым необходимо принимать решения.

Видеоповторы? Я думаю, в ближайшее время нам это не грозит. Правила игры меняет ФИФА, в данном случае это пока эксперимент в двух-трех странах, поэтому, мне кажется, нам принимать участия в этих экспериментах смысла нет. То, что точно есть, так это фиксация взятия ворот, и эта технология будет применена у нас на Кубке конфедераций. И если мы увидим, что она нормально работает, то мы будем ее применять в последующем сезоне.