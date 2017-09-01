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18:43 | Футбол — РФПЛ

Виталий Мутко: "Надеюсь, Дзюба выиграет конкуренцию в "Зените"


Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко выразил надежду, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба сможет вернуть место в составе клуба. Форвард остался в "Зените" этим летом, несмотря на информацию о его возможнном уходе в "Локомотив", "Краснодар" или "Фенербахче".

- Это игрок серьезный, амбициозный, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Я надеюсь, что он конкурентную борьбу определенную сможет выиграть в клубе. Если клуб, конечно, его не видел в составе, то должна была быть проведена определенная работа. Артем в клубе, значит, "Зенит" на него рассчитывает. Хочется пожелать ему удачи.

В текущем сезоне Дзюба провел 9 матчей в чемпионате России и Лиге Европы, в основном выходя на замену в концовках игр.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170901/1125107144.html

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