Виталий Мутко: "Надеюсь, Дзюба выиграет конкуренцию в "Зените"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко выразил надежду, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба сможет вернуть место в составе клуба. Форвард остался в "Зените" этим летом, несмотря на информацию о его возможнном уходе в "Локомотив", "Краснодар" или "Фенербахче".

- Это игрок серьезный, амбициозный, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Я надеюсь, что он конкурентную борьбу определенную сможет выиграть в клубе. Если клуб, конечно, его не видел в составе, то должна была быть проведена определенная работа. Артем в клубе, значит, "Зенит" на него рассчитывает. Хочется пожелать ему удачи.

В текущем сезоне Дзюба провел 9 матчей в чемпионате России и Лиге Европы, в основном выходя на замену в концовках игр.