Виталий Мутко: "Надеюсь, что "Томь" доиграет сезон"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил надежду, что "Томь" сможет доиграть сезон, несмотря на финансовые проблемы. Ранее сообщалось, что клуб из-за серьезных долгов предложил всем игрокам основы стать свободными агентами с 1 января, чем уже воспользовался ряд футболистов.

- Я надеюсь, что "Томь" доиграет этот сезон, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Не одна "Томь" проходила через эти вопросы. Стратегия развития должна быть более четко выверена. Сейчас мы надеемся, что "Томь" доиграет чемпионат, а каким составом - это уже их стратегическая задача, их планы. Мне хочется, чтобы "Томь" была сохранена. В Томске хорошая система подготовки, там всегда любили футбол.