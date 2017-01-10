18:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Надеюсь, что "Томь" доиграет сезон"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил надежду, что "Томь" сможет доиграть сезон, несмотря на финансовые проблемы. Ранее сообщалось, что клуб из-за серьезных долгов предложил всем игрокам основы стать свободными агентами с 1 января, чем уже воспользовался ряд  футболистов. 

- Я надеюсь, что "Томь" доиграет этот сезон, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Не одна "Томь" проходила через эти вопросы. Стратегия развития должна быть более четко выверена. Сейчас мы надеемся, что "Томь" доиграет чемпионат, а каким составом - это уже их стратегическая задача, их планы. Мне хочется, чтобы "Томь" была сохранена. В Томске хорошая система подготовки, там всегда любили футбол.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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mikeV

... и вылетит?

18:45

serenky25

Скрестим пальцы....на чьей то шее.

18:35

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