Виталий Мутко: "На ближайшей конференции семь членов будут выведены из состава РФС"

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что заседание исполнительного комитета прошло в рабочей обстановке, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, на ближайшей конференции семь членов организации будут выведены из ее состава.

- Исполком прошел в деловой обстановке, - начал Мутко. - Стояло два важных вопроса. Первый - подготовка к конференции, прошлись подробно по ее повестке, рассмотрим вопрос о членах, которые будут выведены из состава исполкома и приняты в него. Позиция РФС: есть некие критерии ФИФА, 75 процентов голосов должны принадлежать субъектам массового футбола и региональным федерациям, еще 25 - профессиональному футболу. Такой базовой структуры мы и будем придерживаться. На ближайшей конференции около 7 членов будут выведены из состава РФС.

Добавили один комитет в состав - маркетинговый, он будет сформирован в ближайшее время. Далее рассмотрели процедурные вопросы. Бюро исполкома - численный состав увеличится до 9 человек, оно должно иметь возможность работать более оперативно. Глобальных изменений в уставе не будет.

Большое обсуждение вызвал вопрос стратегии футбола, к которой мы снова вернулись. Большой вопрос к профессиональному футболу - количество клубов, структура, финансовый fair play, потолки зарплат, зарплаты молодых игроков, лимит и так далее. Этот объемный блок мы сегодня активно обсуждали.