Виталий Мутко: "Мы преувеличиваем значимость арбитров"

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил, что общественность слишком много говорит о негативе в российском футболе. Руководитель привел в пример минувший финал Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" (0:2), в конце которого произошла массовая драка футболистов.

– О судьях пишут слишком много, – сказал Мутко. – Мы преувеличиваем значимость арбитров. Мы слишком много говорим о негативе. Давайте говорить о футболе! Вот был вчера финал Кубка. И говорят только о драке... Так же и с судьями. В рамках меморандума о сотрудничестве с немецким союзом мы будем проводить встречи, перенимать опыт, в том числе в судействе, но глобальных проблем я в этом не вижу. Нам просто нужно отладить систему отбора и подготовки арбитров. И эта работа уже ведется. (Филипп ПАПЕНКОВ)