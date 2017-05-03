Виталий Мутко: "Мы преувеличиваем значимость арбитров"

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил, что общественность слишком много говорит о негативе в российском футболе. Руководитель привел в пример минувший финал Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" (0:2), в конце которого произошла массовая драка футболистов.
– О судьях пишут слишком много, – сказал Мутко. – Мы преувеличиваем значимость арбитров. Мы слишком много говорим о негативе. Давайте говорить о футболе! Вот был вчера финал Кубка. И говорят только о драке... Так же и с судьями. В рамках меморандума о сотрудничестве с немецким союзом мы будем проводить встречи, перенимать опыт, в том числе в судействе, но глобальных проблем я в этом не вижу. Нам просто нужно отладить систему отбора и подготовки арбитров. И эта работа уже ведется. (Филипп ПАПЕНКОВ)
баламошка
Мы преуменьшаем уровень коррупции.
19:19
marksan
Опять о системе? С одной до сих пор маемся - допинговой!
19:17
Красно синий
Конечно преувеличиваем! Одна команда никак выиграть не может и ей три удаления дают. Или липовый пенальти. А так конечно арбитры ни при чём.
19:07