Виталий Мутко: "Муравьев должен разбираться с проблемами "Динамо", а он про судейство"

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев, выступивший с острой критикой департамента судейства и инспектирования РФС, сделал это на эмоциях.

В свою очередь глава департамента Андрей Будогосский заявил о намерении попросить Мутко инициировать рассмотрение слов Муравьева комитетом по этике РФС.

- Ошибка ошибке рознь. Если руководство судейского комитета видит, что ошибка смахивает на предвзятость, то с таким арбитром лучше сразу заканчивать, - приводит ТАСС слова Мутко. - Это все эмоции. Криштиану Роналду был неудовлетворен решением арбитра, получил дисквалификацию на пять игр.

А Муравьев должен разбираться в своем клубе очень серьезно, там очень много проблем, а он про судейство. Никто никаких предвзятых решений не допустит, это надо понимать. Если есть необходимость дать этим словам оценку, то почему бы и нет. Посмотрим.