Виталий Мутко: "Матчи чемпионата России не стоит проводить в декабре"

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о том, что матчи чемпионата России не стоит проводить в декабре. По словам вице-премьера правительства РФ, у команд сейчас очень жесткий календарь, связанный с проведением в следующем году Кубка конфедераций.
– Лига так решила, – приводит ТАСС слова Мутко. – Я считаю, что в декабре не надо играть, но сейчас есть календарь и матчи назначены. Понимаете, у нас как плохая погода в ноябре-декабре, так мы начинаем говорить об этом, как хорошая – мы молчим. К тому же, у команд очень жесткий календарь, потому что в следующем году будет Кубок конфедераций, плюс еврокубки.
Напомним, что в нынешнем сезоне на декабрь назначены два тура чемпионата России.
Rasmus Teesalu
tod_kep Rasmus Teesalu игры заканчивались до декабря. и я лучше пойду на футбол в июнь-июль в отличную погоду чем в морозы. или ты хочешь сказать что люди пойдут в декабре феврале больше чем летом когда у чр перерыв 14:20 ________________________________________________________________________________________________________ Ну сходи "в июнь-июль в отличную погоду" на матчи Чемпионата России, потом расскажи, как прошло ))) Только не забудь про ЧЕ и ЧМ в это время, ну еще накинь 3 недели ДО них на сборы и 2 недели ПОСЛЕ на отдых: ЧЕ 2008 7-29 июня, ЧМ 2010 11 июня - 11 июля, ЧЕ 2012 8 июня - 1 июля, ЧМ 2014 12 июня - 13 июля, ЧЕ 2016 10 июня - 10 июля, ЧМ 2018 14 июня - 15 июля.
14:39
tod_kep
Rasmus Teesalu игры заканчивались до декабря. и я лучше пойду на футбол в июнь-июль в отличную погоду чем в морозы. или ты хочешь сказать что люди пойдут в декабре феврале больше чем летом когда у чр перерыв
14:20
ЮКИ
глубина мысли т.мутька,как всегда,потрясает!хочу добавить:нет смысла играть также в феврале и начале марта!
13:57
Rasmus Teesalu
tod_kep Dolphin75 про какие стадионы ты говоришь нормальные если на улице -20 долбит??? где из европейских чемпионатов футболистов выгонят в такую погоду играть? и зрителей там наверно уйма придет да? осень- весну ну не для россии и это все понимают, но все большой и толстый .. положили, не могут признать своей ошибки вот и все 13:36 _______________________________________________________________________________________________________ Еще один только что вылупившийся из яйца! Ты посмотри лучше, когда заканчивали играть при твоей любимой "весна-осень", а потом трынди: 2005 - 19 ноября, 2006 - 26 ноября, 2008 - 22 ноября, 2009 - 29 ноября, 2010 - 28 ноября. В прошлом году в Ленобласти в декабре цветы у людей на дачах расцветали и в лесу лисички и опята появлялись! А про стадионы он правильно говорит. При переходе главным условием было, что построят современные стадионы и на случай форс-мажора крытые манежи на 10 000 зрителей! Только получилось красиво как обычно лишь на словах, а воз и ныне там...
13:48
Dolphin75
tod_kep Нормальные стадионы с подогревом не только поля, но и трибун. С раздвижной крышей. Всё это уже давно изобретено, сделано, и применяется. А вот когда команда из позапрошлого сезона, без игровой практики, по тому же самому белому снегу оранжевый мячик пинать пытается - это нонсенс.
13:46
lordblack
Вопрос лишь один, почему в августе-октябре не играли по два тура за неделю, а в декабре решили ускориться?
13:41
tod_kep
Dolphin75 про какие стадионы ты говоришь нормальные если на улице -20 долбит??? где из европейских чемпионатов футболистов выгонят в такую погоду играть? и зрителей там наверно уйма придет да? осень- весну ну не для россии и это все понимают, но все большой и толстый .. положили, не могут признать своей ошибки вот и все
13:36
Dolphin75
Еврокубки из ноября-декабря никто ради российской погоды переносить не собирается.
13:29
Exsorsist
Лучше сократить до 8 команд и играть в 4 круга. )))) Мы же как Сан-Марино или Андорра. )))))
13:26
Dolphin75
А какая погода в России в декабре? Бывает что аж до новогодних праздников снега нет. Стадионы надо нормальные строить, а не на погоду кивать.
13:25
higagy
Я так понимаю, что летом, когда утверждался календарь, президент РФС не знал, какая в России погода в декабре.
13:07
pravdorub80
сборная играет в определенные окна...с кем же вы зимой играть собрались...
13:06
Slim Taller
Нужно сократить количество клубов в Премьер-лиге с 16 до 14-ти,тогда 4 тура (два в ноябре и два в декабре) проводить не нужно будет.Первый круг закончится в середине ноября.Вместо этого.футбольные чиновники неоднократно предлагали увеличить количество клубов.Уже сейчас многие клубы фактически банкроты.Часть клубов сидит на шее у народа.Экономическая ситуация будет только ухудшаться вне зависимости от цены на нефть.
13:01
Markonie
не надо было каникулы для сборной устраивать
12:57
Markonie
а нафига нужны были эти товарищеские матчи сборной с каникулами по 2 недели. Сборной зимой играть надо было, в теплых странах. А ЧР уже ушел бы на перерыв.
12:55
Enich
Пф, а когда играть? в сентябре и мае? летом у нас жарко, зимой холодно. хватит бред нести. не хотите играть в футбол, то расформировывайте профессиональные клубы. будем любителями, разницы никто не почувствует.
12:52
Тузик666
Как же вы уже достали со своим календарём. А вообще мудко давно пора на речпорт. Куда нибудь в Астрахань,поглубже.
12:50
изсибири
А у нас в ноябре-декабре бывает хорошая футбольная погода?
12:49
pravdorub80
ничего не расстают...это же Россия...снег был и будет от этого не уйти. конечно смотреть на это особого удовольствия не доставляет...но ничего не изменить...еврокубки есть в 10х числах декабря всегда...и не играть перед ними пару недель ещё хуже.
12:49
Vedi
Ну так переносите на весну - что мешает ? Зачем Томь играет в Москве когда такая же погода в Томске ??? Все нормальные люди смеются от такого щедрого аттракциона Томских руководителей перед трудным отпуском - а вы молчите ! Какой футбол в - 10 или -15 - для кого ??? - для лиги , для от.битесь ???
12:46
Brat2
Дошло наконец то.
12:41
Очень плохой мальчик
Какой еще жесткий календарь? Он жесткий в АПЛ, где 20 команд+2 кубка (кубок Англии +кубок Лиги)
12:30