Виталий Мутко: "Матчи чемпионата России не стоит проводить в декабре"

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о том, что матчи чемпионата России не стоит проводить в декабре. По словам вице-премьера правительства РФ, у команд сейчас очень жесткий календарь, связанный с проведением в следующем году Кубка конфедераций.

– Лига так решила, – приводит ТАСС слова Мутко. – Я считаю, что в декабре не надо играть, но сейчас есть календарь и матчи назначены. Понимаете, у нас как плохая погода в ноябре-декабре, так мы начинаем говорить об этом, как хорошая – мы молчим. К тому же, у команд очень жесткий календарь, потому что в следующем году будет Кубок конфедераций, плюс еврокубки.

Напомним, что в нынешнем сезоне на декабрь назначены два тура чемпионата России.