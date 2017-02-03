Виталий Мутко: "Манеж в Екатеринбурге необходимо использовать для матчей РФПЛ"

Вице-премьер правительства, президент РФС Виталий Мутко отметил, что манеж "Урал" в Екатеринбурге – уникальный объект. По словам руководителя, его необходимо использовать для проведения матчей премьер-лиги.

Манеж, открытый в 2013 году, оснащен искусственным газоном и трибунами на 3 тысячи мест. В июле 2015 года он получил сертификат соответствия требованиям РФС первой категории, что позволяет проводить в нем матчи высшего дивизиона чемпионата страны.

– Мы все время идем на поводу у каких-то клубов, а требования должны быть для всех одинаковые, – цитирует ТАСС Мутко. – Сборная России же играет в Андорре, где стадион на 500 мест. Есть предел, и с 3 тысячами можно играть; конечно, манеж нужно использовать, проводить здесь один-два тура, ну или вручную переносить календарь и проводить матчи на юге страны. Не надо мучить людей.

Манежем я очень доволен. Представьте, где бы сейчас в таких условиях ребята тренировались. Уникальный объект. В прошлом году такой манеж мы ввели в Перми, в этом – в Саранске и Красноярске.







