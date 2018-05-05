Виталий Мутко: "Локомотив" заслужил чемпионство"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал победу "Локомотива" в чемпионате России заслуженной. Сегодня железнодорожники в матче 29 тура РФПЛ обыграли "Зенит" (1:0) и досрочно завоевали титул.

– Могу только от всей души поздравить "Локомотив". Считаю, что "Локомотив" в этом сезоне заслужил чемпионство, – приводит ТАСС слова Мутко. – Очень рад за команду, клуб и болельщиков. Очень долго лидировали, но долго не могли сделать последний шаг, немножко потрепали нервы болельщикам, но поставили логичную точку в отличном футбольном матче, забили красивый мяч и по делу одержали победу.

"Локомотив" стал чемпионом России в третий раз за свою историю. Ранее железнодорожники выигрывали РФПЛ в 2002 и 2004 годах.