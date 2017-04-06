16:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Лимит в российском футболе останется, но будет изменен"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что стратегия развития российского футбола подразумевает сохранение лимита на легионеров, который будет изменен. В настоящее время в РФПЛ действует лимит "6+5", согласно которому одновременно на поле может быть не более шести игроков, не имеющих права выступать за сборную России.

– В стратегии есть вопросы лимита, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Не его отмены, а модернизации этой системы. Мы всегда в будущем будем защищать свой рынок. Все эти разговоры бесполезны. Государство защищало и будет защищать свой рынок. Некоторым дай волю – по 15 легионеров будет, и все на поле будут играть.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170406/1118698417.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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antrekot

vvedite uthe limit na mudkov

16:40

Dennnis2397777

Мудко убийца российского футбола!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16:36

Производственник

В РФС надо лимит вводить на хохлов,армян евреев

16:34

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