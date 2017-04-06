Виталий Мутко: "Лимит в российском футболе останется, но будет изменен"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что стратегия развития российского футбола подразумевает сохранение лимита на легионеров, который будет изменен. В настоящее время в РФПЛ действует лимит "6+5", согласно которому одновременно на поле может быть не более шести игроков, не имеющих права выступать за сборную России.

– В стратегии есть вопросы лимита, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Не его отмены, а модернизации этой системы. Мы всегда в будущем будем защищать свой рынок. Все эти разговоры бесполезны. Государство защищало и будет защищать свой рынок. Некоторым дай волю – по 15 легионеров будет, и все на поле будут играть.