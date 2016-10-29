Виталий Мутко: "Лимит на легионеров не может быть рассмотрен вне "Стратегии-2030"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что лимит на легионеров не может быть рассмотрен в отрыве от стратегии развития футбола до 2030 года. Ранее президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что в январе вопрос ограничения количества иностранных игроков, одновременно находящихся на поле в составе одной команды, может быть пересмотрен.

- Речь идет о том, что мы приняли за основу стратегию развития футбола (до 2030 года. - Прим. "СЭ"). Там есть раздел "профессиональный футбол", - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Сейчас будет создан комитет профессионального футбола, они должны будут этот раздел рассмотреть. Никто лимит отдельно рассматривать не будет.

Речь может идти об изменении в подходе к профессиональному футболу. Там целый комплекс мер. И самая последняя - лимит. К нему мы можем в той или иной степени возвращаться, когда эта вся программа будет запущена. Лимит сегодня на 20-30 процентов влияет на эту ситуацию. Это лишь один из элементов.

Напомним, на данный момент в чемпионате России действует лимит "6+5", согласно которому на поле одновременно не может быть более шести футболистов-иностранцев.