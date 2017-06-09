Виталий Мутко: "Лимит на легионеров менять не будем"

Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что в будущем сезоне лимит на легионеров в чемпионате России останется прежним. На данный момент на поле может выходить шесть иностранных футболистов и пять россиян.

– Есть информация, что на исполкоме РФС в Санкт-Петербурге будет рассмотрена инициатива лиги об изменении схемы лимита на легионеров, - вопрос Мутко.

– Даже в повестке такого нет. Этот сезон мы играем так, как договорились. А дальше – стратегия принята, определена, там целый раздел "профессиональный футбол". Министр должен эту стратегию утвердить. После этого создадим план реализации и решим все вопросы. Моделей несколько. Будем защищать свой рынок, поддерживать доморощенных игроков, по качеству ограничим приглашаемых легионеров. Вы слышали позицию президента страны, мы не намерены отступать.

Да, критики много, но критикуют те, кто ни за что не отвечает. Возьмите ручку, бумагу, умножьте 16 клубов на 5 человек-россиян, и увидите, что 60 человек играют. Не хочу быть пророком, но давайте спросим: многих ли мы увидели бы в сборной, если бы не лимит? Важно, чтобы футболисты выступали в ведущих командах и на основных позициях. Я посмотрел молодежку. Посмотрите, какие мощные, высокие ребята! Некоторые рвутся в основу своих клубов. Им надо помочь. У нас проблема в том, что мы до 17 лет готовим, а дальше молодежные составы, а туда даже никто не смотрит. Потому что на рынке всегда можно найти более сильного исполнителя. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)