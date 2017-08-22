Виталий Мутко: "Лидерство "Зенита" справедливо"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко отметил, что успехам "Зенита" на старте сезона сопутствовало несколько факторов. По его мнению, было бы странно, если бы сине-бело-голубые после масштабной трансферной кампании не боролись за золото чемпионата России.

– Экономическая основа у "Зенита" есть, социальная – есть, тренер и команда есть. Все совпадает, и клуб справедливо лидирует, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – У ЦСКА есть разные по качеству игры, но свое эта команда будет брать в чемпионате всегда. Все в клубе очень хорошо выстроено.

Кроме "Спартака" кто был среди лидеров, тот и им и остался. "Зенит" и в прошлом сезоне боролся за самые высокие места, вы видите, как мощно укрепилась команда и, естественно, было бы непонятно, если бы она не боролась за золото и не была в лидерах. Сейчас в клубе два состава, подбор игроков очень высокий, новый стадион, поддержка людей, мощные амбиции и цели.

"Локомотив"? Очень радует, потому что команда с характером. Я очень рад, что доминируют в команде игроки сборной России.

После семи туров чемпионата России "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Локомотив" располагается на второй позиции (16), тройку лучших замыкает "Ростов" (14). Четвертое место занимает ЦСКА (13).