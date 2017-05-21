Виталий Мутко: "Крыльям" нужно строить нормальный клуб и возвращаться"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что одной из причин вылета "Крыльев Советов" в ФНЛ является плохая организация в самарском клубе. Команда в последнем туре проиграла "Тереку" (1:3) и заняла предпоследнее место в турнирной таблице.

- Жизнь на этом не заканчивается. Все зависит от организации хозяйства клубов, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Сегодня смотрел все матчи, было видно, кто больше хочет. В Самаре, к сожалению, сейчас вот так организован футбол. На последних матчах даже болельщиков почти не было, тогда как в Оренбурге и Туле были полные стадионы. Футбол без поддержки болельщиков никакого смысла не имеет. "Крыльям" нужно начинать строить нормальный клуб, объединять болельщиков и возвращаться. Я помню, как на их матчи по 30 тысяч собиралось.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Терек"