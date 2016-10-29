Виталий Мутко: "Крылья Советов" пять лет не могут вылезти из долгов. Зачем такой менеджмент?"

Вице-премьер по спорту и туризму Виталий Мутко осудил некоторые менеджменты клуба за растрату государственных денег. В то же время он пообещал, что в ближайшее время ситуация изменится.

– Профессионального спорта у нас по-крупному нет, сегодня это социальный фактор. Но раз так, нужно прекратить это безумие, этот безобразный менеджмент. В клубы приходят люди, оторвавшиеся от реальной жизни, не имеющие никаких доходов. "Крылья Советов" пять лет не могут вылезти из долгов! Зачем так делать? Нужно жить по средствам. И Россия будет жить по принципам финансового fair play. Только без клоунады – когда вы написали спортсмену одну зарплату, а его жена устраивается в клуб бухгалтером. Никому эти обманы не нужны.

С точки зрения соотношения доходов и расходов ЦСКА близок к тому, чтобы считаться образцовым клубом в плане менеджмента. В мое время работы в "Зените" у нас было от 20 до 50 спонсоров, это большая работа. Но зачем она, если можно набрать счетов и отнести одному спонсору? А эта ситуация… Когда ты акционер клуба, но не даешь ему денег, а оформляешь это как займы? Потом уходишь из клуба и предъявляешь сумму к возврату. Или предъявляешь права на футболистов.

Должен быть целый набор мер – и первый контракт новичка, и доморощенный игрок. Люди набирают лайки, когда ругают лимит: "Ох, как он сейчас мочил!" Но роль лимита – только 30 процентов. Если бы не он, у нас бы и 60 российских игроков в лиге не было.