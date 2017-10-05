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12:36 | Футбол — РФПЛ

Виталий Мутко: "Краснодар" подписал соглашение на установку системы ВАР на стадионе"


Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что "Краснодар" подписал соглашение, позволяющее установить на его стадионе систему ВАР (видеопомощи арбитрам). Он также добавил, что идет работа и с другими клубами.

Вчера правление РФПЛ единогласно одобрило реализацию системы ВАР. Для того, чтобы запустить систему в тестовом режиме на своем стадионе, клубу нужно подписать договор с поставщиком оборудования, при этом РФС должен заключить соглашение с ФИФА и IFAB (Международным советом футбольных ассоциаций).

 
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Сейчас пока подписано соглашение одним клубом – "Краснодаром", - приводит ТАСС слова Мутко. - Мы попросили комитет профессионального футбола и РФПЛ обсудить это с клубами, потому дискуссия сразу и вспыхнула. Другие клубы тоже заинтересованы, проявляют интерес, будем работать.

Повторю – реальные шаги сделаны только "Краснодаром", остальные пока – это публичные красивые выступления и высказывания. Работаем еще со "Спартаком". Вчера я еще прочитал, что у "Зенита" есть подобное намерение.

Мы, конечно, посмотрим, как это сделать. Пока нужно, чтобы этот эксперимент был признан. Нужно подвести итоги эксперимента, определить, что он успешен, и тогда пойдут рекомендации и сроки. И тогда будем искать ресурсы. Конечно, системы эти недешевые.

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