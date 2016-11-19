Виталий Мутко: "Комиссия не может признать матч договорным"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что футбольный матч может быть признан договорным только после расследования правоохранительных органов. Накануне бывший глава комитета по расследованию договорных матчей Анзор Кавазашвили заявил "СЭ", что вместе с другими независимыми экспертами на следующей неделе просмотрит игру чемпионата России "Урал" – "Терек" (1:4) на предмет того, имела ли она договорной характер. Напомним, что по ходу игры наблюдались подозрительные колебания букмекерских коэффициентов.

- Комиссия не может что-то обнаружить и признать матч договорным, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Если она увидит, что в какой-то игре не было спортивного накала или еще чего-то, то может дать заключение и попросить РФПЛ направить в правоохранительные органы просьбу изучить этот матч. Если нет расследования, ничего найти нельзя. Все остальное лишь для пиара и демагогии какой-то. Формально существует статья закона, по которой нужно работать.

Трансляция матча "Урал" – "Терек": самая странная игра осени //

От 3,15 до 17,00. Как скакали коэффициенты в матче "Урал" – "Терек" //

Григорий Иванов - о матче с "Тереком": "Мы проиграли, а вы названиваете!" //

Вадим Скрипченко: "Это была худшая игра "Урала" в сезоне" //

Рашид Рахимов: "Урал" привез себе гол - и вернул "Терек" в игру" //

Мутко поручит РФПЛ рассмотреть обстоятельства матча "Урал" - "Терек" //

Леонид Рапопорт: "Матч "Урал" - "Терек" не мог быть договорным" //

Делегат встречи "Урал" – "Терек" не стал комментировать игру в Екатеринбурге //

Тимур Журавель: "Во втором тайме "Урал" не хотел играть в футбол" //

"Терек" попросит отстранить Журавеля от работы на матчах чемпионата России //

Тимур Журавель: "Терек" просит меня отстранить? Не могу прокомментировать ситуацию" //

Александр Тарханов: "Я матч "Урал" - "Терек" не смотрел, но знаю, что там все было чисто" //

Гендиректор "Терека" предложил не проводить игры команды с "Уралом" //

Виталий Мутко: "Инспектор и делегат не выразили озабоченности по поводу игры "Урал" – "Терек"