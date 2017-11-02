Виталий Мутко: "Кокорин в каждом матче играет с хорошей самоотдачей"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что в чемпионате России много футболистов, играющих очень хорошо. Мутко также добавил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин проводит каждую встречу с хорошей самоотдачей.
– Нравится, как играет в "Зените" Далер Кузяев, неравнодушный парень, выкладывается на поле, – цитирует ТАСС Мутко. – В ЦСКА ровно играют Виктор Васин, Александр Головин, сейчас еще и Алан Дзагоев вернулся в строй. В "Спартаке" – Георгий Джикия, но вообще много игроков, хорошо играющих в чемпионате, их долго перечислять.
Кокорин играет не сам по себе, многое зависит от установки на матч, от позиции, на которую его ставят. Саша достаточно самокритичен, и мы видим, как он старается на поле, отрабатывает в обороне. Он в каждом матче играет с хорошей самоотдачей.
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Дополнительная информация
- Алан Дзагоев
- Александр Кокорин
- Виктор Васин
- Виталий Мутко
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- РФС
- Александр Головин
- Далер Кузяев
- Георгий Джикия
Слоня
Очень странно комментировать футболистов, при глобальном кризисе в лыжах в частности и вероятном пропуске ОИ всей командой глобально. Но Мутко лижет только вверх, с неудачами ему не по пути.
10:55
titan2313
Кокорин посредственный игрок, не боец. Может сыграть несколько матчей на не плохом уровне, но когда надо играть через не могу, он сдувается и его совсем не видно!
10:38