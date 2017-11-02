10:26 | Футбол — РФПЛ

Виталий Мутко: "Кокорин в каждом матче играет с хорошей самоотдачей"

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Президент РФС Виталий Мутко отметил, что в чемпионате России много футболистов, играющих очень хорошо. Мутко также добавил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин проводит каждую встречу с хорошей самоотдачей.

– Нравится, как играет в "Зените" Далер Кузяев, неравнодушный парень, выкладывается на поле, – цитирует ТАСС Мутко. – В ЦСКА ровно играют Виктор Васин, Александр Головин, сейчас еще и Алан Дзагоев вернулся в строй. В "Спартаке"Георгий Джикия, но вообще много игроков, хорошо играющих в чемпионате, их долго перечислять.

Кокорин играет не сам по себе, многое зависит от установки на матч, от позиции, на которую его ставят. Саша достаточно самокритичен, и мы видим, как он старается на поле, отрабатывает в обороне. Он в каждом матче играет с хорошей самоотдачей.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Слоня

Очень странно комментировать футболистов, при глобальном кризисе в лыжах в частности и вероятном пропуске ОИ всей командой глобально. Но Мутко лижет только вверх, с неудачами ему не по пути.

10:55

titan2313

Кокорин посредственный игрок, не боец. Может сыграть несколько матчей на не плохом уровне, но когда надо играть через не могу, он сдувается и его совсем не видно!

10:38