Виталий Мутко: "Кокорин в каждом матче играет с хорошей самоотдачей"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что в чемпионате России много футболистов, играющих очень хорошо. Мутко также добавил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин проводит каждую встречу с хорошей самоотдачей.

– Нравится, как играет в "Зените" Далер Кузяев, неравнодушный парень, выкладывается на поле, – цитирует ТАСС Мутко. – В ЦСКА ровно играют Виктор Васин, Александр Головин, сейчас еще и Алан Дзагоев вернулся в строй. В "Спартаке" – Георгий Джикия, но вообще много игроков, хорошо играющих в чемпионате, их долго перечислять.

Кокорин играет не сам по себе, многое зависит от установки на матч, от позиции, на которую его ставят. Саша достаточно самокритичен, и мы видим, как он старается на поле, отрабатывает в обороне. Он в каждом матче играет с хорошей самоотдачей.