17:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Когда "Рубин" продаст маек Набиуллина на 5 - 7 миллионов, тогда и нужно предлагать контракт"

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Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался о контрактах молодых футболистов.

Ибрагимович пришел в "МЮ", и они сразу его футболок на 70 млн продали. Вот, например, в "Рубине" продадут маек Набиуллина хотя бы на 5 – 7 миллионов, тогда и надо будет предлагать ему новый контракт, – приводит слова Мутко "БИЗНЕС Online". – А так иначе у него мотивация пропадает. Может, в дальнейшем сделаем защиту первого контракта, ограничим его потолком зарплат.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/news/172093/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

в дальнейшем? т.е. он уже нам как бы сообщает, что выборы он выиграл еще до их начала? как все это знакомо...

18:03

BABOOIN

первый контракт? а ему второй на следующий день после подписания первого предложат

17:37

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