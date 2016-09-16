Виталий Мутко: "Когда "Рубин" продаст маек Набиуллина на 5 - 7 миллионов, тогда и нужно предлагать контракт"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался о контрактах молодых футболистов.

– Ибрагимович пришел в "МЮ", и они сразу его футболок на 70 млн продали. Вот, например, в "Рубине" продадут маек Набиуллина хотя бы на 5 – 7 миллионов, тогда и надо будет предлагать ему новый контракт, – приводит слова Мутко "БИЗНЕС Online". – А так иначе у него мотивация пропадает. Может, в дальнейшем сделаем защиту первого контракта, ограничим его потолком зарплат.