Виталий Мутко: "Когда формировался календарь, никто не знал, что выборы будут 18 марта"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сказал, что РФПЛ вынуждена перенести матчи 23-го тура чемпионата России, запланированные на 18 марта, на резервные даты, поскольку выбор дат при формирование календаря очень ограничен. По его словам, выборы Президента РФ, которые состоятся в этот день, изначально должны были пройти 8 или 9 марта.

- Дата выборов стала известна в декабре 2017 года, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Календарь очень сложно составляется: вторник, среда, четверг – забрали Еврокубки. Получается, что мы можем играть только в выходные, в понедельник и в пятницу, если европейский матч был во вторник. Выбор очень ограничен, по-хорошему остаются только выходные.

Изначально выборы должны были состояться в восьмых-девятых числах марта, и когда формировался календарь, никто не знал, что выборы будут 18 марта – это выходной. Сдвинуть невозможно, 19-го уже начинается сбор сборной команды. Мы пошли бы навстречу клубам, но там иностранные игроки есть, а им никто не разрешит приехать в национальную команду позже. 17-го нельзя играть, потому что 15-го матчи Еврокубка, и когда играть? Получается, надо будет сдвигать на резервные даты.

А если "Спартак" не вылетит из Лиги Европы? С календарем – беда //

"На болевое давите. Мы не знали дату выборов заранее!"