15:15 | Футбол — РФПЛ

Виталий Мутко: "Когда формировался календарь, никто не знал, что выборы будут 18 марта"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко сказал, что РФПЛ вынуждена перенести матчи 23-го тура чемпионата России, запланированные на 18 марта, на резервные даты, поскольку выбор дат при формирование календаря очень ограничен. По его словам, выборы Президента РФ, которые состоятся в этот день, изначально должны были пройти 8 или 9 марта.

- Дата выборов стала известна в декабре 2017 года, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Календарь очень сложно составляется: вторник, среда, четверг – забрали Еврокубки. Получается, что мы можем играть только в выходные, в понедельник и в пятницу, если европейский матч был во вторник. Выбор очень ограничен, по-хорошему остаются только выходные.

Изначально выборы должны были состояться в восьмых-девятых числах марта, и когда формировался календарь, никто не знал, что выборы будут 18 марта – это выходной. Сдвинуть невозможно, 19-го уже начинается сбор сборной команды. Мы пошли бы навстречу клубам, но там иностранные игроки есть, а им никто не разрешит приехать в национальную команду позже. 17-го нельзя играть, потому что 15-го матчи Еврокубка, и когда играть? Получается, надо будет сдвигать на резервные даты.

А если "Спартак" не вылетит из Лиги Европы? С календарем – беда //
"На болевое давите. Мы не знали дату выборов заранее!"

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20180219/1132878888.html

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Бегущий человек

Да какие проблемы, собирайте команды в это воскресенье, пусть играют.

21:56

Доктор_Хряк

Есть такая песня у Маши Распутиной : "Ты упал с Луны" )))

21:43

баламошка

А в России есть выборы?!

15:50

crazysun78

Че за бред? У нас выборы всегда были по вс... С чего он решил, что в 2018 должны быть в чт-пт??

15:45

shpasic

"изночально " (((((

15:30

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