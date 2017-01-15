20:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Клубы РФПЛ должны жить по средствам и работать честно"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что пример "Томи" вновь доказывает, что клубы чемпионата России должны жить по средствам и работать честно. "Томь" не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. Ряд игроков команды уже расторг контракты с клубом через палату по разрешению споров РФС. По словам руководства томичей, команда может доиграть сезон молодежным составом.

– Надо, чтобы учредители, владельцы, менеджеры клуба жили по средствам и честно работали – вот и все, – цитирует ТАСС Мутко. – Зачем подписывать контракты, если у тебя нет источника дохода? Я беседовал с руководителями региона, с губернатором и спрашивал: зачем вы ведете клуб в премьер-лигу, если у вас нет никакой перспективы? "Ну вот, мы надеялись, что нам будут помогать, но вот этот спонсор ушел".

Я строил клуб и знаю, что все делается по доходам. Этим надо просто заниматься честно и порядочно, и ничего не будет. А когда люди непонятно что делают, они и финансовый "фэйр-плей" обойдут.

В этом вопросе неважно, идет ли речь о клубе, лиге или, например, РФС. Я в РФС говорю: если у вас доходы сто процентов, а вы подписываете расходы на сто двадцать процентов, то, конечно, вы будете банкротами, ну не сейчас, так через год. Условно, вы выходите на чемпионат мира и зарабатываете определенную сумму, а премии подписываете на сумму в полтора раза больше. Ну раз вы проскочили, взяли кредит, но все-таки когда-то надо отдавать.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3942534

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КОММЕНТАРИИ (1)
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merniloskut

Запишите это бронзовыми буквами в раздевалке Зенита на его как бы новом стадионе!

20:43

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