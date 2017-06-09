Виталий Мутко: "Карасев? Никакой ФНЛ!"

Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко опроверг информацию о том, что судья Сергей Карасев, работавший в премьер-лиге в недавно завершившемся сезоне, в будущем розыгрыше может быть допущен только до обслуживания игр в первом дивизионе. По его словам, Карасев является серьезным арбитром.
– Сергей Карасев в подвешенном состоянии. Говорят, он может начать сезон в ФНЛ, - вопрос Мутко.
– Это глупости. Никакой ФНЛ, нормально судить будет. Это действительно серьезный арбитр. Нам нужен серьезный порядок в судействе, и мы будем его наводить. Ошибки Карасева? А Коллина сколько ошибался! Это промахи, но не предвзятость. Карасев, Безбородов, Егоров – все это арбитры высокого уровня. Молодежь подтягивается. 80 человек собрали, выбрали четверых. Будем работать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
- Сергей Карасев (судья)
- Владислав Безбородов
- Виталий Мутко
- Александр Егоров (судья)
- РФС
- Пьерлуиджи Коллина
Mao11
Мутко -это-" А у меня все схвачено, за все давно заплачено и жизнь моя налажена на зависть всем. Везде места заказаны и кое чем обязаны такие люди разные что нет проблем!
23:05
Спринт
Моторист со свои воинствующим дилетантством и в судейство лезет, а это явный признак скорого полного развала всей системы.
22:49
Азазелло
товарищ полковник, а вы уверены что он это делает? по-моему, у нас решает всё некая "стая товарищей", а он (или не он, - это тоже вопрос), - так, просто пешка в многоходовой комбинации
22:33
Профессор Коновалов Отто Карлови
Вот о какой инфляцией в 4 % можно говорить, если лук, который растёт как сорняк в магазинах МОСКВЫ стоит 50 рублей? Для Президента объясняю, лук дааже в январе стоил 20 рублей !!! Эта девушка Набиуллина ещё будет втирать мозг ! Это лол ходячий )))
22:03
ПИПКИНПАПА
Все правильно, судить должны ручные, иначе могут быть неожиданные результаты:-)
21:55
AlCapone
На этом вся принципиальность в работе с судьями закончилась. Сверху скажут, что судья будет работать, значит, будет работать, несмотря на любые косяки
21:47
Профессор Коновалов Отто Карлови
Удивляюсь Путину! Вроде неглупый, как и я полковник. Но таких бездарей ставит на значимые посты, что просто лол. Медведев, Улюкаев, Силуанов,Кудрин, Набиуллина, Грефф. Это просто финишъ !!!
21:47
Raven30101979
Правильно! Никакой ФНЛ! Пусть второй дивизион судит! И Безбородова туда же!
21:40