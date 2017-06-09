Виталий Мутко: "Карасев? Никакой ФНЛ!"

Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко опроверг информацию о том, что судья Сергей Карасев, работавший в премьер-лиге в недавно завершившемся сезоне, в будущем розыгрыше может быть допущен только до обслуживания игр в первом дивизионе. По его словам, Карасев является серьезным арбитром.

– Сергей Карасев в подвешенном состоянии. Говорят, он может начать сезон в ФНЛ, - вопрос Мутко.

– Это глупости. Никакой ФНЛ, нормально судить будет. Это действительно серьезный арбитр. Нам нужен серьезный порядок в судействе, и мы будем его наводить. Ошибки Карасева? А Коллина сколько ошибался! Это промахи, но не предвзятость. Карасев, Безбородов, Егоров – все это арбитры высокого уровня. Молодежь подтягивается. 80 человек собрали, выбрали четверых. Будем работать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Будет ли Карасев судить ФНЛ? Отвечает Будогосский