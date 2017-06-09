21:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Карасев? Никакой ФНЛ!"

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Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко опроверг информацию о том, что судья Сергей Карасев, работавший в премьер-лиге в недавно завершившемся сезоне, в будущем розыгрыше может быть допущен только до обслуживания игр в первом дивизионе. По его словам, Карасев является серьезным арбитром.

– Сергей Карасев в подвешенном состоянии. Говорят, он может начать сезон в ФНЛ, - вопрос Мутко.

– Это глупости. Никакой ФНЛ, нормально судить будет. Это действительно серьезный арбитр. Нам нужен серьезный порядок в судействе, и мы будем его наводить. Ошибки Карасева? А Коллина сколько ошибался! Это промахи, но не предвзятость. Карасев, Безбородов, Егоров – все это арбитры высокого уровня. Молодежь подтягивается. 80 человек собрали, выбрали четверых. Будем работать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Будет ли Карасев судить ФНЛ? Отвечает Будогосский

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Mao11

Мутко -это-" А у меня все схвачено, за все давно заплачено и жизнь моя налажена на зависть всем. Везде места заказаны и кое чем обязаны такие люди разные что нет проблем!

23:05

Спринт

Моторист со свои воинствующим дилетантством и в судейство лезет, а это явный признак скорого полного развала всей системы.

22:49

Азазелло

товарищ полковник, а вы уверены что он это делает? по-моему, у нас решает всё некая "стая товарищей", а он (или не он, - это тоже вопрос), - так, просто пешка в многоходовой комбинации

22:33

Профессор Коновалов Отто Карлови

Вот о какой инфляцией в 4 % можно говорить, если лук, который растёт как сорняк в магазинах МОСКВЫ стоит 50 рублей? Для Президента объясняю, лук дааже в январе стоил 20 рублей !!! Эта девушка Набиуллина ещё будет втирать мозг ! Это лол ходячий )))

22:03

ПИПКИНПАПА

Все правильно, судить должны ручные, иначе могут быть неожиданные результаты:-)

21:55

AlCapone

На этом вся принципиальность в работе с судьями закончилась. Сверху скажут, что судья будет работать, значит, будет работать, несмотря на любые косяки

21:47

Профессор Коновалов Отто Карлови

Удивляюсь Путину! Вроде неглупый, как и я полковник. Но таких бездарей ставит на значимые посты, что просто лол. Медведев, Улюкаев, Силуанов,Кудрин, Набиуллина, Грефф. Это просто финишъ !!!

21:47

Raven30101979

Правильно! Никакой ФНЛ! Пусть второй дивизион судит! И Безбородова туда же!

21:40