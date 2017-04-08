Виталий Мутко: "Иностранные арбитры? Сезон завершим своими силами"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко дал понять, что на оставшиеся матчи чемпионата России не будут приглашены иностранные арбитры, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Мутко отметил, что в топовых матчах, вероятно, будет опробована система из пяти арбитров.

– Как я уже отмечал, я думал о приглашении иностранных арбитров, – сказал Мутко. – Подготовлен ряд решений, и даже есть желающие к нам приехать. Но мы попробуем завершить сезон своими силами. У нас шесть арбитров имеют статус ФИФА. Надо возвращать доверие. Одинаково судить в каждых матчах. Возможно, в топовых матчах попробуем систему из пяти арбитров.