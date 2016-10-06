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Виталий Мутко: "И.о. главы департамента судейства и инспектирования будет Алексей Николаев"

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Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования будет Алексей Николаев. Сегодня в отставку с занимаемой должности подал Валентин Иванов.

– Исполняющим обязанности будет Алексей Николаев, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко.

Иванов занимал пост руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС с декабря 2013 года. Напомним, что он является арбитром ФИФА. Судейскую карьеру завершил в декабре 2006 года, поскольку ему исполнилось 45 лет.

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http://rsport.ru/football/20161006/1110414207.html

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