Виталий Мутко: "Хочется, чтобы "Спартак" разобрался в проблемах"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил надежду, что "Спартак" справится с проблемами и наладит игру в нынешнем сезоне. Красно-белые после 10 туров занимают восьмое место в чемпионате России, накануне подопечные Массимо Карреры сыграли вничью с "Тосно" (2:2), пропустив 2 мяча в концовке поединка при игре в большинстве.

- Мне сложно давать оценку того, что происходит в клубе, но, конечно, когда в нескольких матчах команда ведет в счете, а потом… Я смотрел игру с "Тосно", нужно, прежде всего, поблагодарить их, потому что для популяризации футбола мы заинтересованы в таких интересных матчах, ребята вдесятером не опустили руки, до конца шли вперед, просто умирали на поле, - цитирует ТАСС Мутко. - Что касается "Спартака", мне сложно давать оценки, наверное, речь идет о наборе причин. Например, травма Глушакова, то есть нет лидера на поле, много причин.

Думаю, все равно все лежит внутри. Всегда для удачного выступления требуется экономическая основа, тренер, игроки и болельщики. Если в одном звене есть несогласованность или слабина, результата не будет. Надо разбираться, где эта слабина.

Я с подобным сталкивался, но мне все-таки сложно давать советы, а если я и буду их давать, то непублично. Здесь нужно знать и чувствовать ситуацию, здесь важно вовремя почувствовать. Посмотрите на опыт английских клубов, например, "Манчестер Юнайтед" времен сэра Алекса Фергюсона или "Арсенал" Арсена Венгера, обратите внимание, как клубы развиваются, три-четыре года идет процесс, потом нужны какие-то свежие мысли, идеи или тренер и игроки, нужна новая цель, к чему-то надо стремиться.

То же самое произошло в Лиге чемпионов с "Марибором", соперник был по зубам, спокойно вели. Сильный европейский клуб никогда себе такое не позволит, он всегда играет на результат. Искренне хочется, чтобы они сами разобрались, а мы можем говорить со стороны все что угодно, это чемпион страны, играет в Лиге чемпионов. Думаю, разберутся, мы же видим эпизодами тот самый "Спартак", тем более там много игроков сборной, нам важно, чтобы они были в тонусе.